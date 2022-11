IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarife IG Metall: Über 16.400 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt Von dpa | 03.11.2022, 16:47 Uhr

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in NRW haben sich am Donnerstag nach Angaben der IG Metall erneut Tausende Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Bis zum Nachmittag zählte die Gewerkschaft mehr als 16.400 Teilnehmer aus 131 Betrieben. Die größten Aktionen gab es bei Ford in Köln, wo bis zum Nachmittag 6400 Beschäftigte zeitweise die Arbeit niedergelegt hatten. In Gevelsberg zählte die Gewerkschaft bei einer Kundgebung 1300 Beschäftigte aus 30 Betrieben. In Siegen hätten sich 1300 Beschäftigte aus drei Betrieben an Warnstreikaktionen beteiligt.