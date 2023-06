IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie IG Metall organisiert Demo für Förderung von „grünem Stahl“ Von dpa | 14.06.2023, 02:48 Uhr

Die IG Metall macht Druck in Sachen Milliardenförderung für eine neue Großanlage zur Produktion von grünem Stahl. An einer Demo in Duisburg will auch Bundeswirtschaftsminister Habeck teilnehmen.