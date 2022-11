Knut Giesler Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Metall- und Elektroindustrie IG Metall NRW droht im Tarifstreit mit Eskalation Von dpa | 09.11.2022, 15:55 Uhr

Im Tarifstreit der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall mit einer Verschärfung der Streikaktionen gedroht. Bei der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag erwarte man ein konkretes Angebot, sagte Bezirksleiter und Verhandlungsführer Knut Giesler am Mittwoch laut Mitteilung. „Gibt es diese Bewegung am Verhandlungstisch nicht, droht bald eine schon lange nicht mehr gesehene Eskalation der Tarifrunde.“ Nähere Angaben machte die Gewerkschaft nicht.