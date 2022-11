Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Identität des Toten aus Waldstück noch ungeklärt: Obduktion Von dpa | 14.11.2022, 16:56 Uhr

Die Identität des am Sonntag von einer Spaziergängerin in einem Waldstück in Mönchengladbach gefundenen Toten steht noch nicht zweifelsfrei fest. Die Leiche solle daher obduziert werden, sagte eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach am Montag. Auch die Todesursache solle ermittelt werden. Der männliche Tote war in einem Gebiet im Osten der Stadt gefunden worden.