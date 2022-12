Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Banhverkehr ICE bleibt im Siebengebirge liegen Von dpa | 28.12.2022, 09:54 Uhr

Auf der Bahnstrecke von Frankfurt/Main nach Köln ist am Dienstagabend ein ICE im Siebengebirge liegen geblieben. Wie ein Bahnsprecher am Mittwoch sagte, mussten etwa 400 Reisende den Zug verlassen und in einen Ersatzzug nach Köln steigen. Einzelne Züge seien umgeleitet worden oder hätten sich verspätet. Der Grund für die Störung sei ein Stromausfall in der Oberleitung gewesen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte berichtet.