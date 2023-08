ICE am Bahnhof Siegburg nach Brandgeruch evakuiert Foto: Marius Fuhrmann/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz ICE am Bahnhof Siegburg nach Brandgeruch evakuiert Von dpa | 03.08.2023, 05:46 Uhr | Update vor 2 Std.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes am Zug ist ein ICE mit etwa 600 Fahrgästen am Bahnhof in der nordrhein-westfälischen Stadt Siegburg evakuiert worden. Zugbegleiter hatten in dem Zug in Richtung Münster am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Brandgeruch festgestellt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in der Nacht zu Donnerstag sagte. Der Zug stoppte daraufhin am Bahnhof Siegburg und wurde nach dem Verlassen der Fahrgäste von der Feuerwehr untersucht.