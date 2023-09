Kirche Hunderte Menschen: Segnungsgottesdienstfeier vor Kölner Dom Von dpa | 20.09.2023, 19:13 Uhr | Update vor 1 Std. Segnungsgottesdienstfeier Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down

Mehrere Hundert Menschen haben einen Segnungsgottesdienst auch für gleichgeschlechtliche Paare vor dem Kölner Dom gefeiert. Sie schwenkten am Mittwochabend Regenbogenflaggen und sangen den Beatles-Hit „All you need is love“. Der Segnungsgottesdienst mit mehreren katholischen Priestern und Gemeindereferentinnen ist eine Reaktion auf die Maßregelung eines Pfarrers aus Mettmann bei Düsseldorf, der ebenfalls eine Segensfeier für homosexuelle Paare abgehalten hatte. Das Erzbistum Köln hatte ihn dafür gerügt und darauf verwiesen, dass der Vatikan solche Feiern verbiete. Dieses Vorgehen hatte eine Welle der Empörung ausgelöst.