In Hagen hat die Polizei Hunderte gefälschte Einwegzigaretten und Fläschchen mit gefälschtem Markenparfüm beschlagnahmt. Ein 30 Jahre alter Mann habe die Ware auf einem Markt verkauft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er gab demnach an, nicht gewusst zu haben, dass es sich um Fälschungen und unverzollte Produkte handelte. Insgesamt wurden bei dem Fund am Sonntag fast 800 Einwegzigaretten und 150 Parfüm-Flacons sowie einige E-Zigaretten und Liquid-Fläschchen eingezogen. Die Polizei warnte vor dem Konsum gefälschter Einwegzigaretten. Nicht erfüllte Qualitätsstandards könnten schwere gesundheitliche Folgen haben, hieß es.