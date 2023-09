Demonstration Hunderte demonstrieren für und gegen Abtreibung Von dpa | 16.09.2023, 18:22 Uhr | Update vor 1 Std. Demo gegen Abtreibungen und assistierten Suizid Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

In Köln haben am Samstag jeweils mehrere Hundert Menschen für und gegen Abtreibungen demonstriert. Gegendemonstranten blockierten dabei am Nachmittag den „Marsch für das Leben“ des Bundesverbands Lebensrecht (BVL), der nach einer Auftaktkundgebung auf dem Heumarkt durch die Innenstadt ziehen sollte, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Blockade seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich auf den Heumarkt zu einer Abschlusskundgebung zurückgekehrt.