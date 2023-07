Hundekot Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Kommunen Hundekot-Datenbank: Datenschützer sehen Probleme Von dpa | 26.07.2023, 05:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bürgermeisterin einer kleinen Gemeinde will etwas gegen Hundekot auf Straßen und in Parks unternehmen. Doch ihr Vorschlag, wie man die Halter ermitteln könnte, ist nicht so einfach umzusetzen.