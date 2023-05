Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Höxter Hund führt Polizei zu seinem im Wasser treibenden Besitzer Von dpa | 19.05.2023, 13:09 Uhr

Ein bellender Hund hat Einsatzkräfte in Höxter zu seinem leblos im Wasser treibenden Besitzer geführt. Der 34-jährige Mann konnte am Donnerstagmittag nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann am Morgen oder in der Nacht zuvor an einer steilen Uferböschung der Nethe abgerutscht und ertrunken ist und somit ein Unglücksfall vorliegt. Ein Fremdverschulden werde nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen. Um den Hund kümmerten sich nun Angehörige des Toten.