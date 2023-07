Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Hund bei Wohnungsbrand in Hamm gestorben Von dpa | 05.07.2023, 06:49 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamm ist ein Hund gestorben. Die Bewohner blieben bei dem Feuer im Dachgeschoss am Dienstagabend unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei in Hamm am Mittwochmorgen mitteilte. Die Wohnung sei erheblich beschädigt worden und vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.