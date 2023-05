Hüpfburg kippt bei Frühlingsfest um Foto: Marius Fuhrmann/dpa up-down up-down Lohmar Hüpfburg kippt bei Frühlingsfest um: zwölf Kinder verletzt Von dpa | 14.05.2023, 21:50 Uhr

Bei einem Frühlingsfest in Lohmar bei Köln ist eine Hüpfburg umgekippt - zwölf Kindern sind dabei leicht verletzt worden. Sie erlitten bei dem Vorfall am Sonntag Schürfwunden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Die Hüpfburg sei sichergestellt worden. Dem Sprecher zufolge wird nun geprüft, ob sie nicht richtig gesichert war. Aufsichtspersonen hätten gegenüber der Polizei angegeben, dass die Kinder entgegen der Anweisung an dem Spielgerät herumgeklettert seien. Die Polizei ermittelt nun.