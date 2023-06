Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bauarbeiten Hubschrauber liefert 66 neue Oberleitungsmasten an Bahnlinie Von dpa | 27.06.2023, 13:05 Uhr

Mithilfe eines Hubschraubers stellt die Deutsche Bahn seit Dienstag zwischen Rheine und Ibbenbüren 66 neue Oberleitungsmasten auf. Während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen wird die Strecke zwischen Rheine im nördlichen Münsterland und Osnabrück in Niedersachsen für rund 90 Millionen Euro saniert. Dabei werden 26 Kilometer Gleise sowie Leitungen, Weichen und Brücken erneuert. Teil der Sanierung ist dabei auch der Neubau einer Eisenbahnbrücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Um parallel an den Schienen arbeiten zu können, habe sich die Bahn für den Helikopter entschieden, teilte das Unternehmen zu den Bauarbeiten mit. Die vorbereitenden Arbeiten für die neue Oberleitung kosten nach Angaben einer Sprecherin etwa 17 Millionen Euro.