Hotels und Restaurants machen wieder Geschäft: Sorge bleibt Von dpa | 16.07.2022, 10:38 Uhr

In den ersten zwei Corona-Jahren waren die Cafés und Restaurants mal geschlossen, mal durften sie nur unter Auflagen öffnen. Nun sind die Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen wieder gut besucht. Doch der Corona-Schock sitzt der Branche noch in den Knochen.