Löscheinsatz Hotel in Dortmund wegen Brands in Sauna evakuiert Von dpa | 22.03.2023, 13:57 Uhr

Ein Hotel in Dortmund ist wegen eines Kellerbrands evakuiert worden. Alle 35 Gäste seien wegen des Brandes im Bereich der Sauna am Dienstagabend in Sicherheit gebracht und vorläufig in einem benachbarten Hotel untergebracht worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Fast 50 Kräfte waren für die Löscharbeiten im stark verrauchten Gebäude im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Das Hotel gilt zunächst als nicht mehr nutzbar.