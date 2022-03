Justitia FOTO: Christoph Soeder Landgericht Paderborn „Horrorhaus“: Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung Von dpa | 24.03.2022, 13:33 Uhr | Update vor 47 Min.

Rund dreieinhalb Jahre nach den Urteilen im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter in Ostwestfalen muss das Landgericht Paderborn überprüfen, ob gegen den verurteilten Täter nachträglich eine Sicherheitsverwahrung verhängt werden muss. Einen entsprechenden erstmaligen Antrag habe die Staatsanwaltschaft bereits am 24. Februar dieses Jahres gestellt, bestätigte der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Donnerstag auf dpa-Anfrage, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten.