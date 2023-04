Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Holzkohlegrill in Wohnung: neun Verletzte Von dpa | 03.04.2023, 14:40 Uhr

Neun Menschen sind in Bonn verletzt worden, nachdem sie einen Holzkohlegrill in einer geschlossenen Wohnung benutzt haben. Ein Krankenhaus habe in der Nacht zum Montag die Einsatzkräfte informiert, da dort bereits zwei Menschen aus der Wohnung wegen des Atemgifts Kohlenstoffmonoxid in Behandlung gewesen seien, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte bei der gemeldeten Adresse eintrafen, war zwar der Grill aus und aus dem Gebäude gebracht worden, die Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte schlugen aber weiter aus. Sieben weitere Menschen, darunter sechs Kinder, kamen daraufhin ins Krankenhaus. Die Feuerwehr wies auf die große Gefahr durch die Nutzung von Grills in geschlossenen Räumen hin.