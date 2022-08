Das Stahlwerk von Thyssenkrupp. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild Foto: Fabian Strauch up-down up-down Industrie Höhere Stahlpreise treiben Thyssenkrupp an Von dpa | 11.08.2022, 07:47 Uhr

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp profitiert weiter von den gestiegenen Stahlpreisen. Umsatz und operatives Ergebnis nahmen im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) deutlich zu. Dagegen belasten den Konzern die gestiegenen Zinsen: Hier musste Thyssenkrupp in dem Zusammenhang millionenschwere Wertminderungen vornehmen, was den Nettogewinn drückte. Die Prognose für den Jahresüberschuss senkte das Unternehmen daher.