Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst läuft in die Staatskanzlei. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Pandemie Hoher Schutz für Kliniken und Heime: Keine Schulschließungen Von dpa | 05.07.2022, 16:12 Uhr

Nordrhein-Westfalen rüstet sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zufolge für einen dritten Corona-Herbst. Man habe sich auf einen ersten Fahrplan geeinigt, sagte er am Dienstag nach der ersten auswärtigen Sitzung seines neuen schwarz-grünen Kabinetts in Bochum. Auf dieser Grundlage würden die Ministerien in den kommenden Wochen genaue Leitlinien erarbeiten. Klar sei: Es werde keine Schließungen von Kitas und Schulen mehr geben.