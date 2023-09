Euskirchen Hoher Schaden durch Brand in Dachgeschoss von Wohnhaus Von dpa | 26.09.2023, 12:39 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in Euskirchen hat in der Nacht zu Dienstag einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei in Euskirchen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Im Dachstuhl des Hauses, wo der Brand entstand, wird derzeit gebaut. Die 18 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Wenn der Brandort abgekühlt sei, würden Brandexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen, sagte ein Polizeisprecher.