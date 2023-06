Hoher Schaden bei Brand in Wickeder Industriebetrieb Foto: Alex Talash/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Hoher Schaden bei Brand in Wickeder Industriebetrieb Von dpa | 24.06.2023, 08:17 Uhr

In einem Industriebetrieb in Wickede ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff auf das Dach des Gebäudes und eine angrenzende Werkhalle über und verursachte eine große Rauchsäule, wie eine Sprecherin der Polizei in Soest in der Nacht zum Samstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte eine Maschine in einer Walzanlage Feuer gefangen. Die Arbeiter brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, weshalb es keine Verletzten gegeben habe.