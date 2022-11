Vonovia Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild up-down up-down Wohnen Hohe Zinsen und Baukosten: Vonovia investiert weniger Von dpa | 04.11.2022, 08:01 Uhr

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will wegen gestiegener Kosten weniger investieren. 2023 sollen rund 850 Millionen Euro in Modernisierung und Neubau fließen. Für das laufende Jahr sind bis zu 1,5 Milliarden Euro geplant. „Die Entwicklung der Baupreise und Zinsen lässt viele Modernisierungs- und Neubauprojekte zu vertretbaren Konditionen aktuell nicht zu“, sagte Unternehmenschef Rolf Buch am Freitag laut Mitteilung.