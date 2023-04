Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Frankfurt Hohe Haftstrafe im Prozess um Verkehrsunfall gefordert Von dpa | 11.04.2023, 16:42 Uhr

Im Prozess um einen schweren Verkehrsunfall in der Frankfurter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft für den Unfallverursacher eine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten gefordert worden. Die Anklage rückte am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt zwar vom ursprünglichen Vorwurf des Mordversuchs ab. Sie sah den aus Mülheim an der Ruhr stammenden Mann allerdings zahlreicher anderer Straftaten für schuldig an - unter anderem gefährliche Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein verbotenes Autorennen sowie Unfallflucht.