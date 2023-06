Industrie Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra up-down up-down Energie Hohe Energiekosten setzen der NRW-Industrie weiter zu Von dpa | 05.06.2023, 10:16 Uhr

Die Folgen des Ukraine-Krieges samt hoher Energiekosten sind weiterhin ein Bremsklotz für Nordrhein-Westfalens Wirtschaft. Im April sei die Produktion der energieintensiven Industrie im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast zehn Prozent gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mit. Vor allem die Chemiebranche sackte ab. Andere Industriebereiche, die nicht so viel Gas und Strom brauchen, legten hingegen mit 2,6 Prozent zu, insgesamt betrug das Monatsminus bei der Industrie 2 Prozent.