Hoenig mit 71 Jahren Vater geworden: „Ich bin überglücklich" Von dpa | 17.10.2022, 13:32 Uhr

Heinz Hoenig (71) steigt später als geplant als Darsteller ins neue Ralph-Siegel-Musical „N'bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer“ in Duisburg ein. Der Schauspieler („Der große Bellheim“, „Der König von St. Pauli“) ist gerade zum vierten Mal Vater geworden, wie der Musical-Veranstalter am Montag mitteilte. Hoenig will sich bis Mitte Dezember ganz seiner zweiten Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (37), seinem fast zweijährigen Sohn und dem nun jüngsten Sprössling widmen - ebenfalls ein Junge. Mit seiner Familie lebt der 71-Jährige in Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt). Aus erster Ehe hat Hoenig zudem zwei Kinder.