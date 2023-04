Höhner Sänger Krautmacher Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Höhner-Sänger gibt Update zur Erkrankung seiner Frau Von dpa | 07.04.2023, 10:36 Uhr

Vor rund sechs Monaten hat Kölsch-Rock-Sänger Henning Krautmacher das vorzeitige Ende seiner Bühnen-Karriere erklärt - weil seine Ehefrau Anke an Krebs erkrankt war. Nun kann der Frontmann der Band „Höhner“ positive Neuigkeiten verkünden. Der 66-Jährige schrieb bereits am Dienstag auf seinem Instagram-Account: „Nach inzwischen mehr als sechs Monaten, kann ich jetzt berichten, dass es meiner lieben Anke täglich besser geht und dass wir gemeinsam sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen.“