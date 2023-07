Windkraftanlagen Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Wirtschaftsministerium Höhere Windenergieleistung genehmigt als im gesamten Vorjahr Von dpa | 11.07.2023, 14:02 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist im ersten Halbjahr 2023 eine höhere Windenergieleistung mit neuen Anlagen genehmigt worden als im gesamten Vorjahr. Darauf wies das Wirtschaftsministerium am Dienstag unter Berufung auf eine Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land hin. Demnach sind in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 178 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 910 Megawatt in NRW genehmigt worden. Im Vorjahr waren es 186 genehmigte Anlagen mit insgesamt 869 Megawatt Leistung.