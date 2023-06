Sterbefälle in Nordrhein-Westfalen Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Bevölkerung Höchstwert bei Todesfällen in NRW und weniger Geburten Von dpa | 09.06.2023, 12:47 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind 2022 so viele Menschen gestorben wie in keinem Jahr zuvor. Es gab 234.176 Tote, das sind 6,4 Prozent mehr als der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2021 (rund 220.000 Menschen), wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Gleichzeitig wurden weniger Kinder in NRW geboren.