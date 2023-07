Hochwasser Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild up-down up-down Umweltpolitik Hochwasserschutz: Hoher Deichsanierungsbedarf Von dpa | 26.07.2023, 13:03 Uhr | Update vor 2 Std.

Beim Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein enormer Sanierungsbedarf ab. Mindestens auf der Hälfte der Deich-Kilometer bestehe Handlungsbedarf, berichtete NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch. Das zeichne sich schon jetzt aus seit mehreren Monaten laufenden Untersuchungen ab. Nach Abschluss der Überprüfung werde dem Landtag ein Bericht übermittelt. Insgesamt gebe es in NRW etwa 530 Kilometer Deiche und Schutzmauern an den größeren Flüssen des Landes.