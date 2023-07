Zwei Jahre nach der Flut - Bad Münstereifel Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophen Hochwasser: Gedenkort in Bad Münstereifel Von dpa | 15.07.2023, 08:59 Uhr | Update vor 23 Min.

Die Flutkatastrophe ist zwei Jahre her und noch sehr präsent. Bad Münstereifel bekommt an diesem Samstag einen Erinnerungsort. Und zwar direkt am Fluss, der die Flut brachte. In Eschweiler spricht EU-Kommissionsvize Frans Timmermans mit Helfern und Betroffenen.