Verkehr Hochwasser: Fast alle Straßen und Bahnstrecken wieder frei Von dpa | 09.07.2022, 09:12 Uhr

Die Jahrhundertflut im vergangenen Juli hat viele Kilometer Straßen und Schienen in NRW zerstört. Nun gibt es nur noch vereinzelte Sperrungen. Der neue Verkehrsminister will künftig die Folgen des Klimawandels stärker in den Fokus rücken.