Essen Hochtief beschafft sich Geld für Cimic-Übernahme Von dpa | 08.06.2022, 18:55 Uhr

Der Baukonzern Hochtief will sich im Zuge der vollständigen Übernahme der australischen Tochter Cimic neues Geld besorgen. Dazu sollen gut sieben Millionen neue Aktien verkauft werden, wie das Unternehmen am frühen Mittwochabend mitteilte. Beim Schlusskurs von 60,48 Euro im Xetra-Hauptgeschäft ergäbe das rein rechnerisch gut 400 Millionen Euro. Allerdings sackte der Aktienkurs in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate bereits um viereinhalb Prozent ab. Zudem ist in vergleichbaren Fällen ein Verkauf der Aktien unterhalb des Marktkurses üblich.