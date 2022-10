Hochschulen wollen diesen Winter in Präsenz lehren Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Nordrhein-westfalen Hochschulen wollen diesen Winter in Präsenz lehren Von dpa | 09.10.2022, 09:33 Uhr

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen starten am 10. Oktober in das Wintersemester 2022/2023. Dafür wollen sie weitgehend auf Corona-Einschränkungen verzichten und Präsenzlehre möglich machen. Aber kalt könnte es in den Hörsälen werden.