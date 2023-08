Evangelische Kirche Hochschule für Kirchenmusik in Bochum Von dpa | 24.08.2023, 19:45 Uhr | Update vor 42 Min. Barockorgel Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Die Evangelische Kirche errichtet in Bochum eine Hochschule für Kirchenmusik. Darin würden die bisher in Herford gelehrte klassische Kirchenmusik und die bisher in Witten vermittelte neue Kirchenmusik zusammengeführt, teilte die Evangelische Kirche in Westfalen am Donnerstag mit. Die Kombination beider Richtungen - Klassik und Pop - sei einmalig in der Kirchenmusiklandschaft. Man verspreche sich davon eine gegenseitige Inspiration.