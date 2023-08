Wetter Hitze, Regen und Gewitter am Wochenende in NRW Von dpa | 18.08.2023, 08:13 Uhr | Update vor 38 Min. Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende schwüles Wetter. Am Samstag könne es zu Gewittern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Am Freitag bleibe es demnach meistens niederschlagsfrei. Einzelne Schauer seien am Nachmittag möglich. Die Temperaturen steigen nach DWD-Angaben am Freitag bei bewölktem Wetter voraussichtlich auf 27 bis 31 Grad und auf um die 24 Grad in Hochlagen.