Hitze in NRW: Bis 40 Grad möglich

Der Dienstag wird in Nordrhein-Westfalen wohl der heißeste Tag der Woche: Westlich des Rheins sind bis zu 40 Grad Celsius möglich. In den übrigen Teilen erstrecken sich die Höchsttemperaturen von 36 bis 39 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Die Sonne scheint demnach den ganzen Tag, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.