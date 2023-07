Paderborner Dom Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Hinweisschild in Paderborner Krypta zerstört Von dpa | 26.07.2023, 15:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Woche nach der feierlichen Eröffnung der für 2,5 Millionen Euro sanierten Krypta im Paderborner Dom wurde ein Hinweisschild zerstört. Auf einem Aufsteller war ein Text eingelegt, der auf Fehlverhalten der beiden früheren Erzbischöfe Lorenz Kardinal Jaeger (1941-1973) und Johannes Joachim Kardinal Degenhardt (1974-2002) im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch durch Priester hinweist. Die Platte sei vermutlich am Sonntag gestohlen worden, so die Auskunft von Benjamin Krysmann aus der Pressestelle des Erzbistums, so dass die Konstruktion jetzt zerstört sei.