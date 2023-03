Kindesmissbrauch Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Hinweis auf missbrauchtes Kind: Schulfahndung erfolgreich Von dpa | 13.03.2023, 11:23 Uhr

Mit Hilfe einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung an Schulen sind Ermittler einem Vater aus Wuppertal auf die Spur gekommen, der seine Tochter schwer sexuell missbraucht und die Fotos davon ins Internet gestellt haben soll. Laut gemeinsamer Mitteilung von Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen von Montag wurde der 37 Jahre alte Tatverdächtige am 8. März festgenommen.