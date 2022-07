ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down SEK-Einsatz Hinweis auf illegalen Waffenbesitz: 50-Jähriger festgenommen Von dpa | 25.07.2022, 06:32 Uhr

In Bochum ist ein 50-Jähriger nach einem Hinweis auf illegalen Waffenbesitz vorläufig festgenommen worden. Der Mann wurde bei dem Zugriff am Sonntag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers lägen bisher keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund vor. Die Ermittlungen dauerten aber an.