Recklinghausen Hinweis auf gefährliche Stoffe: Experten im Einsatz Von dpa | 04.10.2022, 18:24 Uhr

Nach Hinweisen auf möglicherweise in einer Wohnung gelagerte gefährliche Stoffe sind Polizei und Feuerwehr in Herten im Einsatz. Für die Polizeimaßnahmen hätten die Bewohner des Mehrfamilienhauses mit sechs Parteien das Gebäude verlassen müssen, teilte die Polizei in Münster am Dienstag mit. Zur Klärung des Sachverhalts und zur Vermeidung von Gefahren für die Bevölkerung würden Spezialisten der Feuerwehr und weitere Experten der Polizei aus Essen das Wohngebäude und die Wohnung begutachten. Der Wohnungsinhaber sei bereits am Nachmittag in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.