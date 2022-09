«Himmelsleiter» leuchtet ab Samstagabend über Münster Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa up-down up-down Kunst „Himmelsleiter“ leuchtet über Münster Von dpa | 03.09.2022, 21:30 Uhr

Münsters gute Stube, der Prinzipalmarkt in der Innenstadt, ist um eine Attraktion reicher. Seit Samstagabend leuchtet das Kunstwerk „Himmelsleiter“ am Turm der Lambertikirche. Zuvor hing das Werk der Künstlerin Billi Thanner am Stephansdom in Wien. Die aus zwei Teilen bestehende 48 Meter lange Leiter ist noch bis März 2023 in Münster zu bestaunen. Gegen 21.00 Uhr wurde die „Himmelsleiter“ - begleitet von einer Tanzvorführung - eingeschaltet.