Erdbeben Hilfswerk Medeor unterstützt nach Erdbeben in Marokko Von dpa | 09.09.2023

Nach dem Erdbeben in Marokko bereitet das Hilfswerk Action Medeor Unterstützung für das betroffene Gebiet vor. In einem ersten Schritt stelle man 30 000 Euro Soforthilfe bereit, teilte die Organisation aus Tönisvorst am Niederrhein am Samstag mit. Man stehe mit verschiedenen Partnerorganisationen in Kontakt, sondiere die Lage und bereite sich auf mögliche Anfragen vor.