Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien Foto: Emrah Gurel/AP/dpa up-down up-down Erdbebenkatastrophe Hilfsteams helfen bei Suche nach Verschütteten in Türkei Von dpa | 07.02.2023, 21:14 Uhr

Einen Tag nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion haben deutsche Hilfsteams am Dienstag ihren Einsatz aufgenommen. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien am Dienstag an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation am Abend mit, deren Retter zuvor in die stark beschädigte Stadt Kırıkhan in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze geflogen sind. Die Einsatzstelle sei „brandgefährlich“, sagte Einsatzleiter Michael Lesmeister. „Es muss viel abgestützt werden, da jederzeit weitere Gebäudeteile einstürzen können.“