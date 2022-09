Prinz Harry und Meghan zu Besuch in Düsseldorf Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Adel Herzogin Meghan im legeren Sommerlook im sonnigen Düsseldorf Von dpa | 06.09.2022, 14:21 Uhr

Herzogin Meghan, Frau des britischen Prinzen Harry, hat sich zu ihrem Besuch in Düsseldorf in einem legeren Sommer-Outfit gezeigt. Die 41-Jährige, die sich seit ihrem Abschied aus dem Königshaus öffentlich sehr rar gemacht hat, trug am Dienstag ein weißes, geripptes und schulterfreies Top und eine beige weite Hose. Harry (37) trug einen klassischen grauen Anzug - verzichtete allerdings auf eine Krawatte.