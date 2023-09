Adel Herzogin Meghan bei Invictus Games in Düsseldorf Von dpa | 12.09.2023, 20:14 Uhr | Update vor 42 Min. Herzogin Meghan Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa/Archivbild up-down up-down

Meghan, die Herzogin von Sussex, ist am Dienstagabend bei den Invictus Games in Düsseldorf erschienen. Zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry nahm sie an einem „Friends & Family“-Abendtermin der Spiele teil, wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Zu dem Termin waren Journalisten nicht zugelassen.