Partei Herter soll NRW-SPD nach Kutschaty-Rücktritt führen Von dpa | 24.03.2023, 21:26 Uhr

Die nordrhein-westfälische SPD soll nach dem Rücktritt ihres Parteichefs Thomas Kutschaty übergangsweise vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Marc Herter geführt werden. Er sei bis zum Parteitag, der auf August verschoben worden sei, zum Interimsvorsitzenden bestellt worden, sagte Herter, der auch Oberbürgermeister von Hamm (48) ist. Das habe der Vorstand des größten NRW-Landesverbandes am Freitagabend in einer Krisensitzung in Dortmund beschlossen.