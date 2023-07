Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down Lebensmittel Hersteller ruft Chargen von funny-frisch Brezli 160g zurück Von dpa | 21.07.2023, 08:44 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Snack-Hersteller Intersnack SE in Köln hat Packungen des Produkts funny-frisch Brezli 160g zurückgerufen. In wenigen Packungen seien irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de mit.