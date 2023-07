Herbstliches Blatt im Regen Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto up-down up-down Wetter Herbstliches Wetter mitten im Hochsommer in NRW Von dpa | 26.07.2023, 13:06 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach zuletzt durchwachsenem und oft grauem Wetter in Nordrhein-Westfalen geht es auch in den nächsten Tagen eher herbstlich als hochsommerlich weiter. Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei maximal 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach geht ein schwacher bis mäßiger, auch teils böiger Wind aus Süd bis Südwest. Bereits am Mittwoch gab es schon Gewitter mit örtlichem Starkregen und teils starken Böen.