Wetter Herbstlicher Mix aus Wolken und Regen in NRW erwartet Von dpa | 03.11.2022, 08:26 Uhr

Am ersten Wochenende in November erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein wechselhaftes Herbst-Wetter. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig und weitgehend trocken werden. Am Abend kann es vor allem im Westen und im Süden zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad, in Hochlagen bei 12 Grad. In der Nacht zu Freitag setzt sich der Regen fort, die Temperaturen sinken auf 9 Grad ab.